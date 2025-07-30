Voor we aan de wandeling starten, krijgen we op de markt van Ieper, vlak voor de Lakenhallen (hoe indrukwekkend ziet dat gebouw er toch uit?!), nog een korte historische uitleg van Hannelore. Zij kent de geschiedenis van Ieper vanbinnen en vanbuiten en we luisteren naar haar verhalen over hoe rijk Ieper was in de middeleeuwen. De Lakenhallen waren het centrum van de lakenhandel in de stad. Het was het symbool voor de welvaart en autonomie van de stad.

We scannen het eerste QR bordje gewoon met onze camera, er is helemaal geen app voor nodig, en we krijgen het eerst verhaal te zien en te horen. Walter en Waelewijn, twee sympathieke, West-Vlaamse torenwachters nemen ons mee naar de middeleeuwen. Vanuit hun uitkijkpunt op het Belfort vertellen Walter en Waelewijn over de katten die vroeger van het Belfort naar beneden werden gegooid. Blijkbaar dachten de mensen in de middeleeuwen dat de katten bezeten waren door de duivel omdat ze zo hard schreeuwden, terwijl ze eigenlijk gewoon krols waren.

Leuk eerste verhaaltje, waarna we verder wandelen in de stad. We kunnen de QR-wandeling volgen op een kaartje op onze gsm, maar we kiezen ervoor om wat rond te wandelen en zo de bordjes wel te ontdekken. Zo blijven we rondkijken naar de prachtige, oude herenhuizen én struikelen we niet over de ‘struikelsleutels’ in het voetpad. We ontdekken ze toevallig. ’t Zijn sleutels met daarin een naam gegraveerd van een burger die tijdens de Eerste Wereldoorlog overleden is, in dat huis waar de sleutel op het voetpad ligt. We merken dat er een gezin van 5, met ook een baby van 10 maanden, daar in dat huis is gebombardeerd. Heel aangrijpend!

Het volgend QR-bordje zien we staan naast de Sint-Pieterskerk. Walter en Waelewijn vertellen ons opnieuw op een ludieke manier over de Sint-Pieterskerk en de kathedraal van de stad. Die Sint-Maartenkathedraal zagen we al toen we naar onze b&b wandelden, dus ’t is leuk om er nu ook iets over te ontdekken. ’t Gaat over Gotische spitsbogen en leeuwenkoppen. Daar gaan we naar op zoek!

En van de leeuwen met vleugels in de Sint-Pieterskerk, komen we bij de leeuwentoren op de Vestingen. Heerlijk wandelen is het in het groen rond de stad. Nu toch. Maar vroeger was de leeuwentoren een uitkijktoren om de stad te beschermen.

We kuieren nog wat verder door de stad en scannen nog een aantal middeleeuwse verhalen van Walter en Waelewijn, om dan de dag af te sluiten met een heerlijk etentje op de markt van Ieper, in de schaduw van de Lakenhallen.

