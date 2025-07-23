26°C
Aanmelden
Nieuws
Wingene

Vlaams par­le­ments­lid Brecht War­nez (CD&V) wil stren­ge­re aan­pak van slor­di­ge nutswerken

Brecht Warnez (CD&V)

© Belga

Losse tegels, verzakte voetpaden en straten die openliggen na werken van nutsbedrijven: ook in West-Vlaanderen blijven inwoners er zich aan ergeren. Onder meer in Wervik en Oudenburg waren er eerder al incidenten. Cd&v-parlementslid Brecht Warnez uit Wingene vindt dat steden en gemeenten te weinig middelen hebben om in te grijpen.

Hij stelt in het Vlaams Parlement voor om de regels aan te scherpen. “Inwoners, steden en gemeenten moeten meer macht krijgen om de nutsbedrijven deftig werk te laten afleveren. We willen onder andere meer opgeleide controleurs, een digitaal platform waar burgers werken kunnen opvolgen en klachten kunnen indienen maar ook harde sancties voor nutsbedrijven die slecht werk leveren", zo klinkt het. 

Volgens Warnez moet dat leiden tot sneller en degelijker herstel, zodat straten en voetpaden weer veilig en bruikbaar zijn. Minister Crevits bevestigt, in haar antwoord op vragen van Brecht Warnez dat zij haar schouders mee onder een actieplan wil zetten.

Berre Uyttenhove
CD&V

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Plannen windturbine waregem

Minister weigert windturbine in Waregem
Zoute1

Het woord ‘exclusief’ veroorzaakt fikse discussie in Knokke-Heist
Petitie Mesen 1

Vredesstad Mesen start petitie voor hulp aan Gaza
Gemeentehuis Koksijde

Gouverneur vernietigt woonnota Koksijde, maar gemeentebestuur zet plan verder
Lo reninge

Lo-Reninge is de GAS-boetekampioen van Vlaanderen: zoveel inde de gemeente per inwoner
Protest klei ontginning aalbeke 2

Nieuw openbaar onderzoek voor kleiputten in Aalbeke, maar bezorgdheden blijven
Aanmelden