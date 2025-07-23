Hij stelt in het Vlaams Parlement voor om de regels aan te scherpen. “Inwoners, steden en gemeenten moeten meer macht krijgen om de nutsbedrijven deftig werk te laten afleveren. We willen onder andere meer opgeleide controleurs, een digitaal platform waar burgers werken kunnen opvolgen en klachten kunnen indienen maar ook harde sancties voor nutsbedrijven die slecht werk leveren", zo klinkt het.



Volgens Warnez moet dat leiden tot sneller en degelijker herstel, zodat straten en voetpaden weer veilig en bruikbaar zijn. Minister Crevits bevestigt, in haar antwoord op vragen van Brecht Warnez dat zij haar schouders mee onder een actieplan wil zetten.