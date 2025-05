Ook schepen van Openbare Werken Randy Van Oyen is scherp in zijn oordeel: “We hebben geduld gehad, maar dat is nu op. Wat op sommige plaatsen achtergelaten is, getuigt van weinig respect voor onze inwoners én voor het openbaar domein. Wij eisen een correcte, veilige en degelijke afwerking – niet morgen, maar vandaag.”

De stad verwacht van Fiberklaar een concrete herstelplanning en een garantie op een kwalitatieve afwerking, vooraleer volgende fases mogen opgestart worden. Tot dan blijven alle nieuwe werkzaamheden op het grondgebied opgeschort en zullen enkel herstellingswerken plaatsvinden.