Warme fusiegemeente

“Met een sterk en gemotiveerd team willen we verder bouwen aan een bloeiende partij en een warme fusiegemeente”, reageert Geert Dedecker. “Ik voel me gedragen door de partij en onze bestuursploeg, en samen willen we blijven inzetten op een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.”



De partij zette tijdens de lentereceptie haar plannen voor de toekomst van de fusiegemeente in de verf, met aandacht voor leefbaarheid, verenigingen en een nabij bestuur. “We willen met onze partij ruimte bieden om te ondernemen en verder investeren in cultuur, verenigingsleven en sterke dorpskernen, zodat Ruiselede, Wingene en Zwevezele de troeven van het platteland blijven combineren met moderne voorzieningen”, aldus burgemeester Lieven Huys.