Nieuws
Izegem

Meer­ja­ren­plan Ize­gem: stads­be­stuur neemt ingrij­pen­de beslis­sin­gen, zeker 7 jobs verdwijnen

2023-09-05 00:00:00 - Dubbel zoveel bezoekers voor Eperon d'Or tijdens zomer

Het stadsbestuur van Izegem schrapt minstens zeven jobs, Eperon d'Or zal niet langer puur een museum zijn en de nieuwe evenementenhal komt er voorlopig niet. De coalitie van Stip+ en Vlaams Belang is duidelijk: "We moeten de tering naar de nering zetten."

Eperon d'Or blijft wel, maar verliest zijn museumfunctie. "Het moet meer een open huis worden, eventueel gaat ook de bibliotheek naar daar. Maar voor zeven mensen die er werken stopt het verhaal straks," is vanmiddag gezegd aan de werknemers van de stad. Die kregen als eerste te horen wat er in het meerjarenplan staat. Dat moet wel nog voorbij de adviesraden en eind dit jaar ook voorbij de gemeenteraad.

Personeelsbestand te zwaar

Het schrappen van jobs is sowieso onvermijdelijk zegt de coalitie: de voorbije jaren zijn er veel mensen aangeworven maar dat is voor de stad een te zware kost.

Ook de bouw van de nieuwe evenementenhal zou zo'n zware kost zijn: de prijs blijft oplopen en is eigenlijk onhaalbaar voor een stad als Izegem, klinkt het. Zaal ISO verdwijnt dan wel, in de plaats komt een parking -voorlopig toch. De plannen van die nieuwe evenementenhal botsten trouwens al op protest van twee buurtbewoners die vrezen voor geluidsoverlast. Zij halen dus voorlopig hun gram.

D115 Evenementenhal Izegem visual1
Nieuws

Izegem stelt nieuwe evenementenhal voor: "We moesten moderniseren"

Extra belastingen komen er niet belooft de coalitie: net daarom komen er dus andere ingrijpende maatregelen.

De redactie
Vlaams Belang STiP+

