Het schrappen van jobs is sowieso onvermijdelijk zegt de coalitie: de voorbije jaren zijn er veel mensen aangeworven maar dat is voor de stad een te zware kost.

Ook de bouw van de nieuwe evenementenhal zou zo'n zware kost zijn: de prijs blijft oplopen en is eigenlijk onhaalbaar voor een stad als Izegem, klinkt het. Zaal ISO verdwijnt dan wel, in de plaats komt een parking -voorlopig toch. De plannen van die nieuwe evenementenhal botsten trouwens al op protest van twee buurtbewoners die vrezen voor geluidsoverlast. Zij halen dus voorlopig hun gram.

