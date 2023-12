Van boksgala's, over fuiven tot het vaccinatiecentrum: zaal ISO heeft de afgelopen 50 jaar heel wat invullingen gehad. Maar nu is het gebouw versleten. Zo is het dak bijvoorbeeld niet meer helemaal waterdicht. Stad Izegem bouwt daarom een gloednieuwe evenementenhal. "De zaal was echt wel op. We moesten moderniseren", legt schepen van evenementenbeleid Lisbet Bogaert uit.