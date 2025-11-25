8°C
Nieuws
Kortrijk

Vlaams Belang dient klacht in tegen ille­ga­le mos­kee” in Kortrijk

Wouter Vermeersch min

Vlaams Belang Kortrijk heeft vandaag een klacht ingediend bij de politie en de gouverneur over een naar eigen zeggen illegale moskee in de Moorseelsestraat. Volgens de partij baat de Afghaanse gemeenschap er een gebedsruimte uit zonder de vereiste vergunningen.

Volgens juridisch advies dat de partij ingewonnen heeft, heeft het pand aan de Moorseelsestraat enkel een woon- en handelsfunctie. Een moskee exploiteren zou een vergunningsplichtige functiewijziging vereisen. Vlaams Belang stelt daarom dat de exploitatie van de gebedsruimte een strafbaar omgevingsmisdrijf vormt.

"Dit is een illegale moskee, punt. De wetgeving is hier glashelder: zonder vergunning geen islamitisch gebedshuis."

Wouter Vermeersch, Vlaams Belang

“Dit is een illegale moskee, punt. De wetgeving is hier glashelder: zonder vergunning geen islamitisch gebedshuis. Wat ons betreft gaat dit pand onmiddellijk dicht”, zegt Wouter Vermeersch, fractieleider in Kortrijk en volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang.

Klacht bij gouverneur

De partij klaagt daarnaast het stadsbestuur van Kortrijk aan bij gouverneur Decaluwé. Volgens Vermeersch laat de stad wetsovertredingen toe en treedt ze niet op tegen de illegale activiteiten. “Wij zullen de verantwoordelijke politici tot de orde roepen. Ze doen hun werk niet. Ze sluiten hun ogen voor inbreuken en overlast van álle Kortrijkse moskeeën”, aldus Vermeersch.

Vlaams Belang benadrukt dat Kortrijk volgens hen geen derde moskee nodig heeft. De partij uit ook kritiek op de bestaande moskeeën: de moskee in de Stasegemsestraat zou voor overlast zorgen en niet voldoen aan brandveiligheidsregels, terwijl de moskee aan de Brugsesteenweg volgens hen niet past in de buurt.

Redactie
Vlaams Belang Moskee Wouter Vermeersch

