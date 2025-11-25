De partij klaagt daarnaast het stadsbestuur van Kortrijk aan bij gouverneur Decaluwé. Volgens Vermeersch laat de stad wetsovertredingen toe en treedt ze niet op tegen de illegale activiteiten. “Wij zullen de verantwoordelijke politici tot de orde roepen. Ze doen hun werk niet. Ze sluiten hun ogen voor inbreuken en overlast van álle Kortrijkse moskeeën”, aldus Vermeersch.

Vlaams Belang benadrukt dat Kortrijk volgens hen geen derde moskee nodig heeft. De partij uit ook kritiek op de bestaande moskeeën: de moskee in de Stasegemsestraat zou voor overlast zorgen en niet voldoen aan brandveiligheidsregels, terwijl de moskee aan de Brugsesteenweg volgens hen niet past in de buurt.