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Izegem

Nieuw cir­cu­la­tie­plan voor­ge­steld in Ize­gem: Er zal meer cen­trum­ver­keer zijn, maar we nemen ver­tra­gen­de maatregelen.”

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In Izegem stelde het stadsbestuur zaterdag het nieuwe circulatieplan voor. Enkele veranderingen die het vorige stadsbestuur invoerde, worden weer ongedaan gemaakt.

De veranderingen zijn ingrijpend, want de knip op de Korenmarkt verdwijnt. Het verkeer zal in het nieuwe circulatieplan vanaf de centrumbrug weer over de Korenmarkt kunnen doorrijden naar de lichten aan de post.

"Er zal meer centrumverkeer zijn, maar door de vertragende maatregelen ga je eerder via Emelgem of Kachtem naar andere bestemmingen rijden"

Bruno Lambert, schepen van Mobiliteit

Schepen van Mobiliteit Bruno Lambert legt uit waarom een nieuw circulatieplan noodzakelijk is voor het stadsbestuur: "De mensen vragen vaak naar een doorstroming door de stad en ook naar de bereikbaarheid van de handelaars. We opperen allemaal voor veel handel en wandel in de stad en wanneer ik met de handelaars spreek, merk ik dat die wens groot is."

Het verschil met vroeger is dat er nu blijkbaar meer veiligheidsmaatregelen ingebouwd worden die het verkeer ook zullen doen vertragen. Daardoor denkt de stad een aanzuigeffect van doorgaand verkeer in het centrum te kunnen vermijden: "Er zal meer centrumverkeer zijn, maar door de vertragende maatregelen ga je eerder via Emelgem of Kachtem naar andere bestemmingen rijden", aldus Lambert.

Circulatieplan Izegem 2
Circulatieplan Izegem 3
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Robbe Temmerman
STiP+

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