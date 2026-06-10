Schepen van Mobiliteit Bruno Lambert legt uit waarom een nieuw circulatieplan noodzakelijk is voor het stadsbestuur: "De mensen vragen vaak naar een doorstroming door de stad en ook naar de bereikbaarheid van de handelaars. We opperen allemaal voor veel handel en wandel in de stad en wanneer ik met de handelaars spreek, merk ik dat die wens groot is."