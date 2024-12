Het team rond kersvers burgemeester van Izegem, Kurt Grymonprez, is gevormd. Bruno Lambert, Matthias Leenknecht, Jan Dierickx Visschers en Nadia Staes zijn de schepenen voor STIP+. Sam Weyts en Filip Buyse vormen het schependuo voor Vlaams Belang.

“Ik ben er als burgemeester van overtuigd dat we een bekwame ploeg hebben samengesteld. Elk lid van het college beschikt over voldoende professionele of politieke ervaring om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Ik stel vast dat mijn team staat te springen om eraan te beginnen. Nu nemen we eerst de nodige tijd om iedereen kennis te laten maken met elkaar”, zegt Grymonprez.