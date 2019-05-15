Vijfde dag op rij: nog steeds staking bij aardappelverwerker Clarebout
Ook vandaag wordt er gestaakt bij aardappelverwerker Clarebout Potatoes. Het personeel wil een premie nu het West-Vlaamse bedrijf voor miljarden is verkocht.
De staking brak donderdag uit in alle vestigingen van Clarebout, in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke in Frankrijk. Alles samen werken er zo'n 3.000 mensen.
De staking wordt maandag voortgezet, zegt Marie-Line Colin van de socialistische vakbond FGTB Horval. De vakbonden kregen nog steeds geen uitnodiging van de directie om rond de tafel te komen, klinkt het.
"Premie van 500 euro onvoldoende"
Aanleiding tot de staking is ongenoegen over de verkoop van Clarebout Potatoes aan het Amerikaanse Simplot, voor miljarden. Het personeel wil een premie. Een voorstel van de directie van 500 euro netto bleek onvoldoende.
Voor hoeveel oprichter en eigenaar Jan Clarebout zijn bedrijf heeft verkocht, is niet bekend. Het zou gaan om miljarden euro's. Clarebout is gespecialiseerd in diepvriesfrieten voor private labels, waar het een wereldspeler in is.