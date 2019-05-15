De staking brak donderdag uit in alle vestigingen van Clarebout, in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke in Frankrijk. Alles samen werken er zo'n 3.000 mensen.

De staking wordt maandag voortgezet, zegt Marie-Line Colin van de socialistische vakbond FGTB Horval. De vakbonden kregen nog steeds geen uitnodiging van de directie om rond de tafel te komen, klinkt het.