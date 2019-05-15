Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag
Bij aardappelverwerker Clarebout heeft het personeel het werk neergelegd, aan de vestigingen in Nieuwkerke en Waasten. De staking brak uit rond half vijf vanochtend.
Aanleiding voor de staking is de overname van Clarebout door de Amerikaanse sectorgenoot Simplot. Hoeveel de Amerikanen voor die overname betaalden is niet duidelijk, maar er doen bedragen de ronde tussen drie en vier miljard euro. De werknemers vinden dat ze recht hebben op een deeltje daarvan.
Premie
De directie van het bedrijf wou eerst niet toegeven, zeggen de vakbonden, maar kwam uiteindelijk toch met een voorstel voor een premie van 500 euro. Maar de werknemers - vooral Fransen- vinden het voorgestelde bedrag nog te weinig.
Vanmorgen brak dan een spontane staking uit in de vestigingen in Nieuwkerke en Waasten. Vooral in Nieuwkerke is de actiebereidheid groot. In Nieuwkerke werken vijfhonderd mensen, in Warneton 1.500. In twee andere vestigingen nog eens samen duizend.
De overname is trouwens pas rond halfweg november.