Heuvelland

Pro­duc­tie stil bij Cla­re­bout in Nieuw­ker­ke: hon­der­den arbei­ders tij­de­lijk werkloos

Bij het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout In Nieuwkerke ligt de productie stil, al zeker voor anderhalve week. De directie spreekt over een tijdelijke stop, vanwege marktschommelingen. Enkele honderden arbeiders zijn tijdelijk werkloos, de bedienden blijven buiten schot. De socialistische vakbond is er niet gerust in, en hoopt dat de problemen niet langer aanslepen.

Sinds gisteren ligt de productie in Nieuwkerke stil, want door overproductie zitten de magazijnen vol. Dario Gouwy, ABVV Horval: “We hebben een mededeling gekregen vorige week op een bijzondere ondernemingsraad. Het heeft voornamelijk te maken met overcapaciteitsproblemen met China en met India. Het was noodzakelijk om in de site in Nieuwkerke de lijnen vanaf 11 maart stil te leggen en dat tot 23 maart.”

Van tijdelijke aard

Volgens de directie van Clarebout is de productiestop in Nieuwkerke van tijdelijke aard en treft die alleen arbeiders. “Het gaat om een operationele aanpassing door recente marktschommelingen en verstoringen in de toeleveringsketen. De maatregel treft het productiepersoneel, administratief personeel is niet getroffen. De betrokken werknemers zijn tijdelijk werkloos. We beoordelen de situatie regelmatig opnieuw, met als doel een snelle terugkeer naar normale productie.”

Lutosa

Volgens Clarebout zijn er geen gevolgen voor de fabriek in Komen-Waasten vijf kilometer verderop. Maar de vakbond spreekt dat tegen. En ook bij concurrent Lutosa in Sint-Eloois-Vijve laat de wereldwijde aardappelcrisis zich intussen voelen. Dario Gouwy, ABVV Horval: “Een weekendploeg waar ze verse frieten maken, wordt nu opgedoekt, tot grote consternatie van de mensen. Dus er is heel wat aan het bewegen in de aardappelsector, een sector die altijd bekend is van de prachtige cijfers, de grote winstmarges die gemaakt worden. Die tijd is nu blijkbaar echt wel voorbij.”

Lorenzo Dejonghe

Lorenzo Dejonghe
Clarebout

