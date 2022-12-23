Op 31 oktober is het kapitaal van Peruna verhoogd met 510 miljoen euro, zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Het zo goed als zeker geld dat afkomstig van de overname door de Amerikaanse frietreus J.R. Simplot. Die nam de Clarebout Groep over voor een miljardenbedrag, er is sprake van zo’n 3 miljard euro.

De overname lag aan de basis van een langdurige staking bij de werknemers. In oktober voerden ze meer dan twee weken actie om een hogere premie los te wrikken. Uiteindelijk haalden de actievoerders hun slag niet thuis, maar de 3.000 werknemers kregen wel een allemaal een bonus: 500 euro netto voor elke werknemer, 750 euro voor werknemers die tien jaar of langer bij Clarebout werken en 1.000 euro voor wie twintig jaar of meer op de teller heeft.

