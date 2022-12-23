Frietkoning Jan Clarebout stopt 500 miljoen in familieholding Peruna
© Belga
Frietkeizer Jan Clarebout (65) uit Nieuwkerke pompt 510 miljoen euro in zijn investeringsvennootschap Peruna. De kapitaalsverhoging komt niet toevallig vrijwel meteen na de overname van Clarebout Potatoes door het Amerikaanse J.R. Simplot. Een overname van naar verluidt zo’n 3 miljard euro, die aan de basis lag van een sociaal conflict rond een ‘patattenpremie’ voor de werknemers.
Op 31 oktober is het kapitaal van Peruna verhoogd met 510 miljoen euro, zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Het zo goed als zeker geld dat afkomstig van de overname door de Amerikaanse frietreus J.R. Simplot. Die nam de Clarebout Groep over voor een miljardenbedrag, er is sprake van zo’n 3 miljard euro.
De overname lag aan de basis van een langdurige staking bij de werknemers. In oktober voerden ze meer dan twee weken actie om een hogere premie los te wrikken. Uiteindelijk haalden de actievoerders hun slag niet thuis, maar de 3.000 werknemers kregen wel een allemaal een bonus: 500 euro netto voor elke werknemer, 750 euro voor werknemers die tien jaar of langer bij Clarebout werken en 1.000 euro voor wie twintig jaar of meer op de teller heeft.
Peruna
Eind maart 2024 richtte de familie een ‘family office’ op, met de naam Peruna. Dat is het Finse woord voor aardappel. De zetel van de familieholding bevindt zich in West Wing, het opvallende kantoorgebouw op het gelijknamige bedrijvenpark in Roeselare. Bestuurders van Peruna zijn Jan Clarebout zelf en zijn zoon Gilles, het financieel beheer is in handen van Eveline Vereecke. Peruna ging van start met een kapitaal van goed 60. 000 euro. Intussen telt Peruna al drie dochterholdings: Perunagro, Peruninvest en Roseval.
Van bescheiden fabriek tot wereldspeler
Clarebout Patatoes ging bescheiden van start in 1988, met de omvorming van aardappelhandel tot een echte fabriek in Nieuwkerke, meteen de hoofdzetel van het familiebedrijf. De focus ligt op diepgevroren frieten, kroketten en andere aardappelproducten. Al gauw volgde een tweede productiesite in Waasten, net over de taalgrens.
In 2022 boekte het bedrijf voor het eerst een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro, met dank aan de overname van concurrent Mydibel in Moeskroen. In 2023 opende Clarebout nog een vierde fabriek in het Franse Duinkerke. Intussen ligt de jaarproductie op ruim 1,4 miljoen ton frieten per jaar, die worden uitgevoerd naar meer dan 120 landen wereldwijd.
Strategische overname
De verkoop aan Simplot komt op een strategisch moment. Clarebout ontwijkt hiermee de hogere importtarieven van Donald Trump, in eigen land fietst hij handig rond de op til zijnde meerwaardetaks voor grote vermogens die door de nieuwe regering nog altijd niet afgeklopt is.
CEO Jan Clarebout, die camera’s en interviews schuwt, klimt zo verder op in het lijstje van Rijkste Belgen. De ondernemer bezit ook meerdere kastelen, ondermeer het Voddekasteel in Hollebeke en het kasteel van Elverdinge. Hij is ook actief in vastgoedprojecten met onder meer met collega-miljardair Filip Balcaen. Zijn dochter Florence runt intussen een vijftal apotheken in de regio Ieper en Zonnebeke.