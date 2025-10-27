"Met de strategische overname breidt Simplot zijn dienstverlening aan klanten en zijn wereldwijde capaciteit op het vlak van diepgevroren aardappelproducten verder uit", zegt de overnemer in een persbericht. Met de vijf fabrieken van Clarebout erbij, heeft Simplot nu 23 productievestigingen.

"Clarebout brengt complementaire capaciteiten en een sterke Europese aanwezigheid mee, waardoor we onze klanten en gemeenschappen beter van dienst kunnen zijn", stelt Graham Dugdale, voorzitter van Simplot Global Food, in een persbericht.