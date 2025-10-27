16°C
Over­na­me is een feit: Cla­re­bout Pota­toes is offi­ci­eel in Ame­ri­kaan­se handen

Clarebout Potatoes

Het West-Vlaamse Clarebout Potatoes, gespecialiseerd in diepvriesfrieten, is overgegaan in Amerikaanse handen. De overname door het Amerikaanse voedings- en landbouwbedrijf Simplot is afgerond, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

"Met de strategische overname breidt Simplot zijn dienstverlening aan klanten en zijn wereldwijde capaciteit op het vlak van diepgevroren aardappelproducten verder uit", zegt de overnemer in een persbericht. Met de vijf fabrieken van Clarebout erbij, heeft Simplot nu 23 productievestigingen.

"Clarebout brengt complementaire capaciteiten en een sterke Europese aanwezigheid mee, waardoor we onze klanten en gemeenschappen beter van dienst kunnen zijn", stelt Graham Dugdale, voorzitter van Simplot Global Food, in een persbericht.

Staking

De overnameplannen waren in juli aangekondigd. "We hadden op eigen krachten kunnen doorgaan, maar de economische realiteit van de wereld en rationeel inzicht hebben ons samengebracht", zei de CEO van het West-Vlaamse bedrijf, Jan Clarebout, toen. Beide bedrijven benadrukten ook dat personeel en fabrieken in Europa behouden en zelfs uitgebreid zullen worden na de overname.

Tijdens het overnameproces waren er stakingen bij Clarebout Potatoes. Het personeel eiste een premie. Er kwam geen akkoord, maar de directie zou elke werknemer minstens 500 euro - en afhankelijk van de anciënniteit tot 1.000 euro - geven.

