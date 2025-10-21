500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
© Belga
Nu Clarebout Potatoes, met vestiging in Nieuwkerke in Heuvelland, effectief is overgenomen door het Amerikaanse Simplot, krijgt het personeel toch een premie gestort. Daar hebben de werknemers eind oktober een tiental dagen voor gestaakt. Concreet krijgen de 3.000 werknemers 500 euro netto gestort. Vanaf 10 jaar carrière wordt dat 750 euro en vanaf 20 jaar 1.000 euro.
Over die premie ontstond in oktober een stevig sociaal conflict bij de producent van diepvriesfrieten. Nadat bekend raakte dat het bedrijf zou worden overgenomen - er circuleerden bedragen van verscheidene miljarden euro's, maar dat werd nooit officieel bevestigd - wou het personeel een deel van de koek onder de vorm van een 'patattenpremie'.
Het werk in de verschillende sites in West-Vlaanderen, Henegouwen en Duinkerke in Frankrijk werd er weken neergelegd. Een voorstel tot een premie door eigenaar Jan Clarebout werd door het personeel als onvoldoende bestempeld. Een sociaal akkoord kwam er niet. De stakingsacties hielden uiteindelijk wel op.
Het afgewezen voorstel van eigenaar Jan Clarebout wordt nu toch uitgevoerd door het bedrijf, ondanks het uitblijven van een sociaal akkoord. Het was enkel wachten op de definitieve overname. Dat is intussen gebeurd.