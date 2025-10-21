Het werk in de verschillende sites in West-Vlaanderen, Henegouwen en Duinkerke in Frankrijk werd er weken neergelegd. Een voorstel tot een premie door eigenaar Jan Clarebout werd door het personeel als onvoldoende bestempeld. Een sociaal akkoord kwam er niet. De stakingsacties hielden uiteindelijk wel op.





Het afgewezen voorstel van eigenaar Jan Clarebout wordt nu toch uitgevoerd door het bedrijf, ondanks het uitblijven van een sociaal akkoord. Het was enkel wachten op de definitieve overname. Dat is intussen gebeurd.