De onderbreking van de productie was volgens de directie een tijdelijke maatregel als gevolg van marktschommelingen en een overaanbod. “Het was noodzakelijk om de lijnen vanaf 11 maart stil te leggen en dat tot 23 maart”, zei Dario Gouwy van ABVV Horval eerder. Hij verwees daarbij naar internationale overcapaciteit, onder meer door concurrentie uit China en India.

De vakbonden reageerden aanvankelijk ongerust en hoopten dat de situatie niet langer zou aanslepen. De directie benadrukte toen dat het om een tijdelijke ingreep ging en dat enkel arbeiders getroffen werden. Bedienden bleven aan het werk.

Intussen blijkt dat scenario te kloppen. De productie is zoals aangekondigd opnieuw opgestart, en de betrokken arbeiders kunnen opnieuw aan de slag.