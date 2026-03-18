15°C
Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Tij­de­lij­ke werk­loos­heid ach­ter de rug: pro­duc­tie Cla­re­bout Pota­toes opnieuw opgestart

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De productie bij aardappelverwerker Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, bij Heuvelland, is opnieuw opgestart. Dat bevestigen de vakbonden. De fabriek lag sinds 11 maart stil door overcapaciteit op de markt voor diepvriesfrieten, waardoor zo’n 300 arbeiders tijdelijk werkloos waren.

De onderbreking van de productie was volgens de directie een tijdelijke maatregel als gevolg van marktschommelingen en een overaanbod. “Het was noodzakelijk om de lijnen vanaf 11 maart stil te leggen en dat tot 23 maart”, zei Dario Gouwy van ABVV Horval eerder. Hij verwees daarbij naar internationale overcapaciteit, onder meer door concurrentie uit China en India.

De vakbonden reageerden aanvankelijk ongerust en hoopten dat de situatie niet langer zou aanslepen. De directie benadrukte toen dat het om een tijdelijke ingreep ging en dat enkel arbeiders getroffen werden. Bedienden bleven aan het werk. 

Intussen blijkt dat scenario te kloppen. De productie is zoals aangekondigd opnieuw opgestart, en de betrokken arbeiders kunnen opnieuw aan de slag.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden