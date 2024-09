Er is een opruk in mensensmokkel via small boats vanaf de Belgische kust, vooral aan de Westkust. De feiten zouden zich afgespeeld hebben vorige week maandagnacht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de small boat zich al in Franse wateren te bevinden en heeft de Franse politie overgenomen.

De Federale Politie en de politiezone Westkust lanceerden vorige week ook een oproep om verdachte situaties te melden via het noodnummer 112. Zo kunnen hulpdiensten snel tussenkomen in het geval van een levensbedreigende situatie. Door het mooie en stabiele weer is de kans op een oversteek groter.