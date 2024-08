De meeste small boats vertrekken vanaf de Noord-Franse kust, omdat de afstand tot het Verenigd Koninkrijk er korter is. Maar ook vanaf onze kust, meer bepaald in de grensregio met Frankrijk, kunnen small boats vertrekken.



Politiezone Westkust zet proactief haar droneteam in om ‘s nachts met een infraroodcamera beweging op het strand te kunnen detecteren. De Scheepvaartpolitie is ’s nachts meer aanwezig in de grensregio met Frankrijk en controleert specifieke plaatsen. De Wegpolitie controleert dan weer extra bij het transport.