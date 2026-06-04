Het onderzoek van de Politiezone Westkust leidde uiteindelijk naar het havenmilieu van Rotterdam. In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten konden twee verdachten geïdentificeerd worden. Op vraag van het parket West-Vlaanderen vaardigde de onderzoeksrechter in Veurne Europese aanhoudingsbevelen uit.

Een 24-jarige Rotterdammer werd op 21 april van dit jaar aan België uitgeleverd. Hij wordt beschouwd als de vermoedelijke chauffeur tijdens de feiten. De man werd aanvankelijk aangehouden, maar kwam intussen vrij na betaling van een borgsom. Hij ontkent zijn betrokkenheid en zegt dat hij erin geluisd werd. De 22-jarige hoofdverdachte werd op 8 juni uitgeleverd aan België. Een dag later besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden op verdenking van diefstal met geweld. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.