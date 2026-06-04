Twee Nederlandse verdachten opgepakt na gewelddadige roof van Rolex in Nieuwpoort
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Twee Nederlandse verdachten zijn opgepakt in het onderzoek naar een gewelddadige diefstal van een Rolex-horloge in Nieuwpoort. De feiten dateren van juli 2024, toen een man die een horloge te koop had aangeboden onder bedreiging van een vuurwapen werd beroofd.
De feiten speelden zich af op 10 juli 2024. Een 27-jarige man uit Nieuwpoort had via internet een Rolex-horloge te koop aangeboden voor 15.000 euro. Een geïnteresseerde koper kwam het horloge thuis bekijken en bereikte een akkoord met de verkoper. Toen de man zogezegd de betaling ging regelen in zijn wagen, keerde hij volgens het onderzoek terug met een vuurwapen. Hij richtte het wapen op het slachtoffer, nam het horloge en het garantiecertificaat mee en sloeg vervolgens op de vlucht met een medeverdachte.
Uitlevering aan België
Het onderzoek van de Politiezone Westkust leidde uiteindelijk naar het havenmilieu van Rotterdam. In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten konden twee verdachten geïdentificeerd worden. Op vraag van het parket West-Vlaanderen vaardigde de onderzoeksrechter in Veurne Europese aanhoudingsbevelen uit.
Een 24-jarige Rotterdammer werd op 21 april van dit jaar aan België uitgeleverd. Hij wordt beschouwd als de vermoedelijke chauffeur tijdens de feiten. De man werd aanvankelijk aangehouden, maar kwam intussen vrij na betaling van een borgsom. Hij ontkent zijn betrokkenheid en zegt dat hij erin geluisd werd. De 22-jarige hoofdverdachte werd op 8 juni uitgeleverd aan België. Een dag later besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden op verdenking van diefstal met geweld. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.