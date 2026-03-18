Vier ver­dach­ten opge­pakt die opblaas­boot­jes voor trans­mi­gran­ten leverden

Mensensmokkel 1

In een onderzoek van het Belgisch federaal parket zijn in Duitsland vier mensen opgepakt die onder meer opblaasboten, motoren en zwemvesten leverden voor transmigranten die het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk wilden oversteken. Dat melden Eurojust en het federaal parket. Eerder werden al 21 andere verdachten met minder belangrijke rollen in hetzelfde crimineel netwerk opgepakt, zegt Eurojust.

"Sinds vorig jaar zijn in ons land heel wat voertuigen onderschept waarin nautisch materiaal lag", klinkt het bij het federaal parket. 

"In diezelfde periode werden bestuurders en inzittenden gearresteerd die later veroordeeld zijn. Door deze onderzoeken werd duidelijk dat nautisch materiaal zoals kleine opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten werden aangevoerd uit één van de buurlanden. Het meeste materiaal kwam uit Duitsland."

De bende haalde het nautisch materiaal uit Azië, via Turkije, naar Duitsland. Daar maakten ze gebruiksklare pakketten klaar die ze voor 10.000 euro per stuk verkochten aan mensensmokkelnetwerken in Noord-Frankrijk. In die pakketten zaten onder meer opblaasboten, motoren, pompen, en jerrycans, maar ook binnenbanden die als zwemvesten moesten dienen. 

Volgens Europol verdiende het criminele netwerk zo'n 100.000 euro per boot die het Kanaal overstak.

Arrestaties en inbeslagnames bij huiszoekingen

Op bevel van een Brugse onderzoeksrechter waren er vandaag twaalf huiszoekingen in Duitsland en twee in België. Daarbij zijn 33 gsm's, elf boten, een motor, verschillende zwemvesten, meer dan 50.000 euro cash, twee geweren, en een handvuurwapen in beslag genomen. 

De speurders arresteerden in Duitsland ook vier verdachten. Het federaal parket vraagt dat zij aan België zouden worden overgeleverd om in Brugge terecht te staan.

Mensensmokkel

