Leeg bootje op het strand van Blankenberge en 8 transmigranten opgepakt in duinen van De Haan
Op het strand van Blankenberge is maandagochtend een rubberboot aangetroffen. Dat bevestigt de lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. Alles wijst in de richting van mensensmokkel, maar ter plaatse konden geen transmigranten meer aangetroffen worden.
De lokale politie kreeg maandag om 7.15 uur een melding over een rubberboot op het strand van Blankenberge. Het bleek te gaan om een rubberboot van ongeveer 8,5 meter lang en 3 meter breed. Aan het bootje was een motor bevestigd. Bovendien werden er in de rubberboot zes gevulde jerrycans van tien liter benzine aangetroffen.
Volgens de eerste vaststellingen wijst alles dus in de richting van mensensmokkel, al zijn de precieze omstandigheden nog onduidelijk. De politie zette zelfs een drone in, maar kon ter plaatse niemand meer aantreffen. "De boot is wel in beslag genomen voor sporenonderzoek. Mogelijk levert dat nog iets op", aldus commissaris Jan Maertens.
8 transmigranten opgepakt
De afgelopen weken wagen transmigranten zich steeds vaker ook vanuit België aan de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Die impact is vooral merkbaar in de politiezone Westkust. In de duinen van De Haan zijn er afgelopen nacht opnieuw 8 transmigranten opgepakt. Vorige week moesten er 19 transmigranten voor de kust van De Haan gered worden.
Sindsdien zet ook de politiezone Blankenberge/Zuienkerke extra ploegen en dronevluchten in om een extra oogje in het zeil te houden. "We zetten dus vooral in op preventie en hopen dat het bij dit ene bootje blijft."