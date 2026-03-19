De afgelopen weken wagen transmigranten zich steeds vaker ook vanuit België aan de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Die impact is vooral merkbaar in de politiezone Westkust. In de duinen van De Haan zijn er afgelopen nacht opnieuw 8 transmigranten opgepakt. Vorige week moesten er 19 transmigranten voor de kust van De Haan gered worden.

Sindsdien zet ook de politiezone Blankenberge/Zuienkerke extra ploegen en dronevluchten in om een extra oogje in het zeil te houden. "We zetten dus vooral in op preventie en hopen dat het bij dit ene bootje blijft."