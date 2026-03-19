De Haan Middelkerke

Leeg boot­je op het strand van Blan­ken­ber­ge en 8 trans­mi­gran­ten opge­pakt in dui­nen van De Haan

Op het strand van Blankenberge is maandagochtend een rubberboot aangetroffen. Dat bevestigt de lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. Alles wijst in de richting van mensensmokkel, maar ter plaatse konden geen transmigranten meer aangetroffen worden.

De lokale politie kreeg maandag om 7.15 uur een melding over een rubberboot op het strand van Blankenberge. Het bleek te gaan om een rubberboot van ongeveer 8,5 meter lang en 3 meter breed. Aan het bootje was een motor bevestigd. Bovendien werden er in de rubberboot zes gevulde jerrycans van tien liter benzine aangetroffen.

Transmigranten bootje 2
Transmigranten boot 1

Volgens de eerste vaststellingen wijst alles dus in de richting van mensensmokkel, al zijn de precieze omstandigheden nog onduidelijk. De politie zette zelfs een drone in, maar kon ter plaatse niemand meer aantreffen. "De boot is wel in beslag genomen voor sporenonderzoek. Mogelijk levert dat nog iets op", aldus commissaris Jan Maertens.

8 transmigranten opgepakt

De afgelopen weken wagen transmigranten zich steeds vaker ook vanuit België aan de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Die impact is vooral merkbaar in de politiezone Westkust. In de duinen van De Haan zijn er afgelopen nacht opnieuw 8 transmigranten opgepakt. Vorige week moesten er 19 transmigranten voor de kust van De Haan gered worden. 

Sindsdien zet ook de politiezone Blankenberge/Zuienkerke extra ploegen en dronevluchten in om een extra oogje in het zeil te houden. "We zetten dus vooral in op preventie en hopen dat het bij dit ene bootje blijft."

Vermiste vrouw kortrijk
Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Transportbedrijf Mattheeuws in Veurne voelt impact van stijgende brandstofprijzen

Transportbedrijf Mattheeuws in Veurne voelt stijgende brandstofprijzen als geen ander: "Diesel of brandstof is 20 à 25 procent van de totale kostprijs"
Fietsers

West-Vlaanderen presenteert vernieuwd fietsnetwerk met uitkijkpunten en kunst
2023-06-05 00:00:00 - 'Kostprijs zwembad wordt ongehoord hoog', zegt oppositie in Bredene, gemeente pareert kritiek - zwembad_bredene_03.jpg

Opening nieuw zwembad Bredene zal allicht niet lukken tegen eerste week paasvakantie
Schelpenteldag Westende

Schelpen tellen helpt onderzoek naar de zee
Bootje mensensmokkel

Politie zoekt verdachte wagen gelinkt aan mensensmokkel
Hulpverlener

Meer pogingen om naar Engeland te varen: hulpverlener ziet trend toenemen
