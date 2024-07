Een patrouille van de lokale politie Middelkerke merkt vannacht om 4.30 uur een brand op in de Rietstraat in Middelkerke. Vier voertuigen hebben vuur gevat, een ervan is volledig uitgebrand. Een tweede voertuig is gedeeltelijk uitgebrand, twee andere lopen lichte schade op.

Er vielen geen gewonden. Volgens de eerste vaststellingen van de branddeskundige gaat het om opzettelijke brandstichting. Het onderzoek naar de omstandigheden van de brand loopt volop.