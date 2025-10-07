Een juwelier uit De Haan kreeg op 26 december rond 6 uur ongewenst bezoek over de vloer. Het rolluik van de zaak werd duidelijk geforceerd door de dader of daders. Opvallend genoeg werd dezelfde juwelier in de nacht van 30 september op 1 oktober ook al het slachtoffer van een inbraak. In dat dossier verlengde de Brugse raadkamer maandag de aanhouding van een 32-jarige Nederlander met twee maanden. Hij zou juwelen ter waarde van een half miljoen euro buitgemaakt hebben.

Ook in het onderzoek naar de nieuwe inbraak kregen de speurders van de politiezone Bredene/De Haan snel een verdacht voertuig in het vizier. Tijdens een achtervolging haalde de huurwagen snelheden tot 250 kilometer per uur. Uiteindelijk kon de federale wegpolitie het voertuig dezelfde dag al onderscheppen langs de E40 in Aalter. In de auto ontdekte de politie inbrekersmateriaal. Een 26-jarige man met de Nederlandse en de Turkse nationaliteit kon ingerekend worden.

Na verhoor besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om de verdachte zaterdag voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de twintiger vervolgens aangehouden op verdenking van diefstal en bendevorming. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer in Brugge al dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.