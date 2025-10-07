6°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Neder­lan­der in de cel voor inbraak bij juwe­lier in De Haan

Juwelier

In het onderzoek naar een nieuwe inbraak bij een juwelier in De Haan zit een 26-jarige verdachte in de cel. Dat bevestigt de politiezone Bredene/De Haan. Pas na een achtervolging kon de man op de E40 onderschept worden.

Een juwelier uit De Haan kreeg op 26 december rond 6 uur ongewenst bezoek over de vloer. Het rolluik van de zaak werd duidelijk geforceerd door de dader of daders. Opvallend genoeg werd dezelfde juwelier in de nacht van 30 september op 1 oktober ook al het slachtoffer van een inbraak. In dat dossier verlengde de Brugse raadkamer maandag de aanhouding van een 32-jarige Nederlander met twee maanden. Hij zou juwelen ter waarde van een half miljoen euro buitgemaakt hebben.

Ook in het onderzoek naar de nieuwe inbraak kregen de speurders van de politiezone Bredene/De Haan snel een verdacht voertuig in het vizier. Tijdens een achtervolging haalde de huurwagen snelheden tot 250 kilometer per uur. Uiteindelijk kon de federale wegpolitie het voertuig dezelfde dag al onderscheppen langs de E40 in Aalter. In de auto ontdekte de politie inbrekersmateriaal. Een 26-jarige man met de Nederlandse en de Turkse nationaliteit kon ingerekend worden.

Na verhoor besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om de verdachte zaterdag voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de twintiger vervolgens aangehouden op verdenking van diefstal en bendevorming. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer in Brugge al dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Belga
Inbraak

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Pittem02
Nieuws
Update

Brand Pittem: slachtoffer (83) sterft in ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Slot inbraak

Politie betrapt inbrekers op heterdaad in Brugge, duo zit in de cel
Overval juwelier Knokke Heist

Knokse juwelier voor tweede keer in drie jaar tijd slachtoffer van inbraak
Politie vlas

Alerte buurtbewoner helpt politie twee inbrekers te vatten in Aalbeke
2016-02-07 00:00:00 - Inbrekers teisteren Ledegem

Politie waarschuwt: dieven op pad die via eerste verdieping inbreken, politie geeft ook tips
2022-02-12 00:00:00 - Voor tienduizenden euro's aan werkmateriaal gestolen in Pittem

Twee verdachten van reeks diefstallen uit voertuigen op heterdaad betrapt
Oostende

Zes aanhoudingen na reeks inbraken in appartementen, ook in Oostende
Aanmelden