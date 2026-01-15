9°C
Wevelgem

Man die bizar­re inbraak pleeg­de in slaap­win­kel is opge­pakt en weer vrijgelaten

De man die vorige week een bizarre inbraak pleegde in een slaapwinkel in Wevelgem is opgepakt en na verhoor weer vrijgelaten. Het gaat om een veertiger uit de regio. Het parket moet beslissen of hij al dan niet voor de rechtbank moet komen.

Afgelopen donderdag brak de veertiger na sluitingstijd een raam en raakte zo binnen in de slaapwinkel. 

Op camerabeelden is te zien hoe hij doelloos rondloopt en op bedden gaat liggen. Hij sleept donsdekens en matrassen naar buiten en steelt twee laptops en wat kleingeld. Hij eet ook koekjes en drinkt glühwein.

De buit is al bij al niet groot maar hij bracht wel veel schade aan. Wat de man bezielde, is niet duidelijk. Mogelijk was hij op het moment van de feiten onder invloed. 

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Inbraak

