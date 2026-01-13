10°C
Aanmelden
Nieuws
Wevelgem

Bizar: dader hangt twee uur rond in matras­sen­win­kel en laat puin­hoop achter

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In een matrassen- en slaapwinkel in Wevelgem heeft een dief behoorlijk huisgehouden. Hoeveel hij heeft gestolen is nog onduidelijk, maar camerabeelden tonen hoe hij materiaal naar buiten gooit en de kasten plundert.

De uitbaatster merkte vanmorgen dat er materiaal uit de winkel op de parking gegooid was. Er was één raam ingegooid. Camerabeelden tonen hoe iemand gisteravond rond zeven uur twee uur lang in en uit de winkel loopt, goederen naar buiten sleept, voorraadkasten plundert en op de beelden lijkt het ook alsof hij staat te plassen.

Wevelgem inbreker sleeplife

Hoeveel de verdachte heeft meegenomen is nog niet duidelijk. Op de camerabeelden loopt hij wel rond met computers en laptops.

De politie onderzoekt de zaak.

De redactie

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden