In een matrassen- en slaapwinkel in Wevelgem heeft een dief behoorlijk huisgehouden. Hoeveel hij heeft gestolen is nog onduidelijk, maar camerabeelden tonen hoe hij materiaal naar buiten gooit en de kasten plundert.
De uitbaatster merkte vanmorgen dat er materiaal uit de winkel op de parking gegooid was. Er was één raam ingegooid. Camerabeelden tonen hoe iemand gisteravond rond zeven uur twee uur lang in en uit de winkel loopt, goederen naar buiten sleept, voorraadkasten plundert en op de beelden lijkt het ook alsof hij staat te plassen.
Hoeveel de verdachte heeft meegenomen is nog niet duidelijk. Op de camerabeelden loopt hij wel rond met computers en laptops.
De politie onderzoekt de zaak.