Brugge

Poli­tie betrapt inbre­kers op heter­daad in Brug­ge, duo zit in de cel

De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee mannen van 34 en 35 aangehouden voor een woninginbraak in Sint-Andries. Een bewoner hoorde verdachte geluiden op en alarmeerde de politie. 

De politie was snel ter plaatse, een interventieploeg kon één verdachte meteen vatten; de tweede werd kort daarna opgepakt. Ze hadden cash geld en juwelen bij, die intussen zijn terugbezorgd aan het slachtoffer.

Het parket West-Vlaanderen voert een onderzoek naar diefstal met braak en het vormen van een vereniging. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Ze verschijnen  dinsdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding. 

