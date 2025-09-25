De politie was snel ter plaatse, een interventieploeg kon één verdachte meteen vatten; de tweede werd kort daarna opgepakt. Ze hadden cash geld en juwelen bij, die intussen zijn terugbezorgd aan het slachtoffer.

Het parket West-Vlaanderen voert een onderzoek naar diefstal met braak en het vormen van een vereniging. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.