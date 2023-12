Het schilderij 'Zonder Titel (OPP.97:055) komt uit de late academische periode van Picasso rond 1897. Toen studeerde de kunstenaar aan Lonja in Barcelona. Het werk toont een naakt mannelijk model dat een stok vasthoudt en is gecertificeerd door kunstexpert Josep Palau i Fabre in 2003. De man was ook een persoonlijke vriend van de kunstenaar.