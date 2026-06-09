De eigenaar bood het werk enkele maanden geleden ter expertise aan bij het veilinghuis. Het gaat om een olieverfschilderij van de Russische kunstenaar Leonid Demyanovich Blinov (1867-1903), met als titel French Fleet in Kronstadt, 1891. Het werk is gesigneerd en gedateerd en verwijst naar de aankomst van de Franse vloot in Rusland in 1891, een historisch moment in de toenadering tussen beide landen.

Vaak onderschat

Volgens Flanders Auctions blijft het veilinghuis vaker verrast door dit soort zoldervondsten. “Regelmatig krijgen we objecten binnen waarvan de waarde zowel voor ons als voor de eigenaar in eerste instantie totaal onbekend is, en dat maakt deze stiel zo interessant,” klinkt het bij het veilinghuis: “Mensen onderschatten vaak wat er nog op zolders of in nalatenschappen ligt.”

Het werk werd gekocht door een Zwitserse collectioneur die het werk zal restaureren en op termijn zal exposeren. Hij wenst op dit moment anoniem te blijven.