Het pronkstuk op de veiling was het werk 'Nu debout et femmes assises' van Pablo Picasso, dat voor meer dan 8 miljoen euro onder de hamer ging. 'Goslar Warrior' van Henry Moore veranderde voor 5,2 miljoen euro van eigenaar.

De collectie van wijlen Roger en Josette Vanthournout omvat tal van werken, waaronder ook nog werken van onder meer Max Ernst, Magritte, maar ook Gustave De Smet en Panamarenko.

Na het overlijden van Roger in 2006 werd een eerste deel van de collectie geveild. Nadat ook Josette afgelopen jaar overleed, ging nu ook het tweede en grootste deel onder de hamer.