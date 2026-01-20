Aanmelden
Vei­ling pri­vé­col­lec­tie Roger en Joset­te brengt meer dan 46 mil­joen euro op

Magritte

‘La plaine de l’air’ van René Magritte © christie’s

De veiling van de privécollectie van de Izegemse mecenassen Roger en Josette Vanthournout heeft meer dan 46 miljoen euro opgebracht. Dat heeft veilinghuis Christie's gemeld.

Het pronkstuk op de veiling was het werk 'Nu debout et femmes assises' van Pablo Picasso, dat voor meer dan 8 miljoen euro onder de hamer ging. 'Goslar Warrior' van Henry Moore veranderde voor 5,2 miljoen euro van eigenaar.

De collectie van wijlen Roger en Josette Vanthournout omvat tal van werken, waaronder ook nog werken van onder meer Max Ernst, Magritte, maar ook Gustave De Smet en Panamarenko.

Na het overlijden van Roger in 2006 werd een eerste deel van de collectie geveild. Nadat ook Josette afgelopen jaar overleed, ging nu ook het tweede en grootste deel onder de hamer.

Magritte
Nieuws

Izegemse familie veilt 200 kunstwerken, geschatte opbrengst 46 miljoen
Belga
Ben Storme

Ben Storme
Veiling

