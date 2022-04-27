Onli­ne vei­ling van twee­de­hands­ar­ti­ke­len in Veur­ne blijkt een succes

Veiling Veurne

De online veiling van tweedehandsmateriaal door Stad Veurne heeft 45.357 euro opgebracht. Dat maakt de stad bekend na afloop van de verkoop, die op heel wat interesse kon rekenen.

De veiling volgde op het eerdere initiatief waarbij de stad meer dan honderd overtollige spullen online te koop aanbood. Zowel particulieren als bedrijven boden mee op een gevarieerd aanbod aan materiaal.

Grote interesse

Het aanbod was breed en ging van voertuigen en tuinmachines tot meubels en muziekinstrumenten. Zo werden onder meer tractoren, aanhangwagens en scooters verkocht, maar ook zitmaaiers, industriële machines en stapelbare stoelen. 

Ook muziekliefhebbers vonden hun weg naar de veiling, met kavels zoals vleugelpiano’s, keteltrommen en saxofoons. Tijdens een kijkmoment konden geïnteresseerden de goederen vooraf inspecteren. Nadien volgde de afhaling van de aangekochte materialen.

Tweede leven voor materiaal

Volgens de stad past de veiling binnen een breder verhaal van hergebruik en efficiënt beheer van materiaal.

“Materiaal dat vroeger ongebruikt bleef, krijgt nu een tweede leven én brengt iets op voor de stad. Zo winnen zowel koper als verkoper. Zo bouwen we aan een toekomst waar niets verloren gaat."

Elise Sticker, Tweede Schepen Veurne

De totale opbrengst van 45.357 euro zal worden ingezet voor de verdere werking en investeringen van Stad Veurne. 

Axel Ballekens
