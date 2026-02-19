Tijdens de kijkdag van het veilinghuis konden geïnteresseerden bieden op stoelen, projectoren, cinemadoeken, belichting en luidsprekers. Veel gegadigden kwamen een kijkje nemen, waaronder de eigenaar van Cinema Koksijde, die meteen een groot aantal stoelen op het oog had.

"We zijn van plan om 600 stoelen te kopen", zegt Jan-Lowie Ockier van Cinema Koksijde. "Ik zie dat er andere bieders zijn ook, dus we gaan ons best moeten doen. Tot 500 euro per 25 stoelen, is ons maximumbudget. Maar ik weet niet hoeveel hun budget is. We gaan wel zien vanavond."