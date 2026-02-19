15°C
Inboe­del bios­coop Bever­ly Screens onder de hamer: stoe­len en pro­jec­to­ren geveild

Beverly Screens

De voormalige bioscoop Beverly Screens in Knokke-Heist moet straks plaatsmaken voor appartementen en gaat daarom tegen de vlakte. Voor wie altijd al een echte cinemastoel in huis wilde, was er vandaag de kans om toe te slaan tijdens de openbare verkoop van de volledige inboedel.

Tijdens de kijkdag van het veilinghuis konden geïnteresseerden bieden op stoelen, projectoren, cinemadoeken, belichting en luidsprekers. Veel gegadigden kwamen een kijkje nemen, waaronder de eigenaar van Cinema Koksijde, die meteen een groot aantal stoelen op het oog had.

"We zijn van plan om 600 stoelen te kopen", zegt Jan-Lowie Ockier van Cinema Koksijde. "Ik zie dat er andere bieders zijn ook, dus we gaan ons best moeten doen. Tot 500 euro per 25 stoelen, is ons maximumbudget. Maar ik weet niet hoeveel hun budget is. We gaan wel zien vanavond."

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Veiling Beverly Screens

