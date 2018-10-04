Van schoolmeubilair tot tuinmachines: stad Veurne veilt meer dan honderd spullen
Stad Veurne zet meer dan honderd oude spullen te koop op een online veiling. Het gaat om zaken die niet langer in gebruik zijn, maar technisch amper tot niets mankeren.
De technische dienst van stad Veurne verhuist van de Noordstraat naar de Werkplaatsstraat. Tijdens de opruimwerken doken spullen op die niet langer binnen de werking van de stad passen, maar wel nog technisch in orde zijn. “Duurzaamheid is belangrijk voor ons, daarom blazen wij graag onze spullen een tweede leven in met deze veiling”, vertelt burgemeester Peter Roose.
Meer dan honderd verschillende loten staan op de veiling. Het gaat van tuinmachines en vrachtwagens tot een volledig klaslokaal met schoolmeubilair. Zelfs kasseien worden geveild. Met de opbrengsten zal de stad investeren in nieuw materiaal.