De technische dienst van stad Veurne verhuist van de Noordstraat naar de Werkplaatsstraat. Tijdens de opruimwerken doken spullen op die niet langer binnen de werking van de stad passen, maar wel nog technisch in orde zijn. “Duurzaamheid is belangrijk voor ons, daarom blazen wij graag onze spullen een tweede leven in met deze veiling”, vertelt burgemeester Peter Roose.