Aan de hand van “advanced sorting” technieken zal Vanheede jaarlijks 40.000 ton PMD-residu nóg fijner uitsorteren. De hoeveelheid recycleerbare materialen die het familiebedrijf hieruit extra recupereert, komt overeen met het jaarlijkse PMD-afval van een provincie. Jürgen Desmedt, Vanheede Environment Group: “De PMD zak gaat naar één van de zes sorteercentra die wij ook hebben en daar gaan we dan zestien fracties uitsorteren. Eén van die fracties is eigenlijk verloren residu, wat dan normaal verbrand wordt. En dat residu gaan we nu nog eens op de nieuwe lijn gaan draaien. Waardoor we nog tot veertig procent gaan recupereren.”