In 2024 bedroeg de hoeveelheid stedelijk afval per persoon in de Europese Unie 517 kilogram, 6 kg meer dan in 2023 (511 kg), maar 38 kg meer ten opzichte van 2014 (+ 8 procent). In vergelijking met 2014 is de hoeveelheid afval het meest gestegen in België, met 274 kg tot 699 kg. Zo blijkt uit cijfers die Eurostat maandag publiceerde.