Slecht­ste leer­ling van de klas: ste­de­lijk afval in Bel­gië met 274 kilo toe­ge­no­men, deze lan­den doen het beter

In 2024 bedroeg de hoeveelheid stedelijk afval per persoon in de Europese Unie 517 kilogram, 6 kg meer dan in 2023 (511 kg), maar 38 kg meer ten opzichte van 2014 (+ 8 procent). In vergelijking met 2014 is de hoeveelheid afval het meest gestegen in België, met 274 kg tot 699 kg. Zo blijkt uit cijfers die Eurostat maandag publiceerde.

Wat is stedelijk afval?

Stedelijk afval verwijst naar huishoudelijk of vergelijkbaar afval, maar geen industrieel, agrarisch, medisch, bouw- en sloopafval.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de EU-landen. Oostenrijk (782 kg per persoon, gegevens van 2023), Denemarken (755 kg) en België (699 kg) noteerden de hoogste niveaus van stedelijk afval per persoon. De laagste hoeveelheid afval per persoon werd geproduceerd in Roemenië (305 kg, gegevens van 2023), Estland (375 kg) en Polen (387 kg).

Grootste stijging in België

Sinds 2014 is de hoeveelheid stedelijk afval per persoon in 20 EU-landen toegenomen. België (+274 kg), Tsjechië (+228 kg) en Oostenrijk (+217 kg) kenden de grootste stijgingen. Omgekeerd werden de grootste dalingen aangetroffen in Nederland (-54 kg), Denemarken (-53 kg) en Finland (-25 kg).

De EU heeft in 2024 gemiddeld 248 kg stedelijk afval per persoon gerecycleerd. Dit betekent dat 48,1 procent van de totale hoeveelheid geproduceerd afval is gerecycled, tegenover 43,0 procent in 2014 (208 kg per persoon).

Belga
Afval

