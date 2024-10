Supra Bazar uit Gullegem (Wevelgem)

Supra Bazar werd 60 jaar geleden opgericht en ontpopte zich tot een grote retailspeler waar je alles vindt in het segment van de non-food. Er zijn vestigingen in Gullegem, Harelbeke, Hulste, Tielt en Lievegem. Recent nam de familie achter Supra Bazar de keten Dreambaby over van de Colruytgroep, goed voor 27 winkels in ons land. Het familiebedrijf is ook eigenaar van twee babywinkels met de naam Kabine. Het afgelopen jaar mochten ze zichzelf De Beste Winkelketen van België, in de categorie speelgoed & games, noemen.