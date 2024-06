Niet toevallig houdt de European Transport Workers' Federation (ETF) haar campagne net voor de zomer, wanneer de zon het langst aan de hemel staat. Ook op verschillende snelwegparkings in België zullen de vakonden chauffeurs informeren, ook dus in Rekkem vanmiddag. Naast een pamflet in verschillende talen krijgen ze koffie, een hapje en een hoofdkussen aangeboden.

Uit een studie die ETF in 2021 uitbracht, bleek dat 60 procent van de vrachtwagenchauffeurs en 66 procent van de buschauffeurs regelmatig vermoeid achter het stuur kruipt. Bijna een derde van de chauffeurs gaf zelfs toe dat ze in het afgelopen jaar minstens eenmaal in slaap waren gevallen tijdens het rijden.