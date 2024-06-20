Op de snelwegparking langs de E403 in Oekene voert ACV Transcom actie tegen vermoeidheid bij professionele chauffeurs. Volgens de vakbond rijdt een groot deel van de bestuurders wel eens minder uitgerust rond.
Met gekoeld water, een flyer en een wafel spreekt de christelijke transportvakbond vrachtwagenchauffeurs aan over de risico’s van vermoeidheid achter het stuur. De actie vindt plaats tijdens de langste dagen van het jaar, een periode waarin de vakbond extra aandacht vraagt voor voldoende rust.
“Veel chauffeurs geven aan dat ze regelmatig vermoeid achter het stuur zitten. Eén op drie zegt zelfs dat hij of zij geregeld in slaap valt tijdens het rijden”, zegt Liesbet Verboven van ACV Transcom.
Volgens de vakbond zorgen lange werkdagen, veel laad- en losmomenten en onregelmatige uren ervoor dat chauffeurs soms te weinig rust nemen. “Ik kan dat wel begrijpen. We hebben een drukke job. Veel laden en lossen houdt ons bezig”, vertelt een chauffeur.
"Te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens"
Naast vermoeidheid kaart ACV Transcom ook het tekort aan veilige vrachtwagenparkings aan. “We merken dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor chauffeurs. De bestaande plaatsen beschikken vaak niet over voldoende sanitaire faciliteiten. Er moet meer geïnvesteerd worden in parkeerplaatsen in België en Europa”, zegt de vakbond.
ACV Transcom vraagt tot slot ook meer aandacht voor de werkomstandigheden in de transportsector. Volgens de vakbond moeten werkgevers blijven inzetten op voldoende rust, goede omstandigheden en een correct loon voor chauffeurs.