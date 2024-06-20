Met gekoeld water, een flyer en een wafel spreekt de christelijke transportvakbond vrachtwagenchauffeurs aan over de risico’s van vermoeidheid achter het stuur. De actie vindt plaats tijdens de langste dagen van het jaar, een periode waarin de vakbond extra aandacht vraagt voor voldoende rust.

“Veel chauffeurs geven aan dat ze regelmatig vermoeid achter het stuur zitten. Eén op drie zegt zelfs dat hij of zij geregeld in slaap valt tijdens het rijden”, zegt Liesbet Verboven van ACV Transcom.

Volgens de vakbond zorgen lange werkdagen, veel laad- en losmomenten en onregelmatige uren ervoor dat chauffeurs soms te weinig rust nemen. “Ik kan dat wel begrijpen. We hebben een drukke job. Veel laden en lossen houdt ons bezig”, vertelt een chauffeur.