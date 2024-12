“Weken van minimaal 60 uur zijn eerder regel dan uitzondering. De reeds verstoorde balans tussen werk en privé wordt door nachtarbeid nog meer door elkaar geschud. De vermoeidheid van de chauffeurs zal nog verder stijgen met alle gevolgen van dien.”

Vakbond BTB-ABVV staat vandaag aan de poort van heel wat transportbedrijven in West-Vlaanderen, ook in de buurt van de haven in Zeebrugge. Ook bedrijven zelf voeren actie, onder meer in Zwevegem, Poperinge en Oudenburg.