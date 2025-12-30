2°C
Aanmelden
Nieuws
Houthulst

Trans­port­be­drijf uit Hout­hulst krijgt ver­gun­ning terug na schor­sing wegens dierenleed

Dierentransport

Illustratiebeeld

Het transportbedrijf uit Houthulst dat vorig jaar zijn vergunning verloor wegens ernstig dierenleed, mag opnieuw dieren vervoeren. Dierenwelzijn Vlaanderen keurde het herziene actieplan van het bedrijf goed, nadat de tekortkomingen waren weggewerkt en personeel opleidingen volgde.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts schorste vorig jaar voor het eerst een transportvergunning, nadat controles ernstige overtredingen aan het licht brachten. Het bedrijf uit Houthulst vervoerde dieren met onder meer snijwonden, navelbreuken, ligwonden en ontstekingen.

Intussen stelde het bedrijf een actieplan op dat na enkele aanpassingen werd goedgekeurd door Dierenwelzijn Vlaanderen. Dat plan omvatte onder meer opleidingen voor het personeel en maatregelen om ervoor te zorgen dat dieren tijdens transport in orde zijn en respectvol behandeld worden. Het bedrijf kreeg daarom z'n vergunning terug. 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Dierenwelzijn Ben Weyts Transport

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ellen Moons

Belgische professor Ellen is nieuwe secretaris-generaal van Zweedse Koninklijke Academie voor wetenschappen
Ongeval motorrijder Brugge

Motard (35) veroordeeld na inhaalmanoeuvre met dodelijke afloop in Brugge
Strooiwagen Menen

Strooidiensten alert door winterse buien: “Preventief strooien blijft nodig”
Politie

Politie identificeert twintigtal jongeren die betrokken waren bij incidenten op oudejaarsnacht in Harelbeke
Wintersfeer Damme

Wintersfeer in Damme verwelkomde recordaantal van 14.000 bezoekers
Roger vangheluwe

Brief linkt Roger Vangheluwe aan misbruik van 3-jarige tweeling in Kortrijkse jeugdinstelling
Aanmelden