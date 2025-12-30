Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts schorste vorig jaar voor het eerst een transportvergunning, nadat controles ernstige overtredingen aan het licht brachten. Het bedrijf uit Houthulst vervoerde dieren met onder meer snijwonden, navelbreuken, ligwonden en ontstekingen.

Intussen stelde het bedrijf een actieplan op dat na enkele aanpassingen werd goedgekeurd door Dierenwelzijn Vlaanderen. Dat plan omvatte onder meer opleidingen voor het personeel en maatregelen om ervoor te zorgen dat dieren tijdens transport in orde zijn en respectvol behandeld worden. Het bedrijf kreeg daarom z'n vergunning terug.