Menen

Auto vat vuur na bot­sing tegen paal in Rek­kem, bestuur­der overleden

In de Vagevuurstraat in Rekkem is een autobestuurder overleden bij een zwaar dodelijk ongeval. De auto belandde tegen een elektriciteitspaal en vloog in brand.

Het ongeval gebeurde kort voor half vier in de Vagevuurstraat in Rekkem. Om een nog onbekende reden ging een auto van de weg af en belandde tegen een elektriciteitspaal. De bestuurder zat gekneld, maar de auto vatte ook vuur.

Wie de bestuurder is, is voorlopig nog onduidelijk. De buurt zit intussen wel zonder stroom, die is om veiligheidsredenen afgesloten.

Rekkem

