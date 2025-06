Staat jouw reis naar het zuiden al meteen begin juli gepland? Of wil je de ploegenvoorstelling van de Tour de France meepikken - in Rijsel op 3 juli in de vooravond - dan ben je beter goed voorbereid.

De coating of beschermende waterdichte laag op het voetpad van het dienstpad naast de rijweg is op twee bruggen van de E17 losgekomen en moet dringend hersteld worden.

Het gaat om de bruggen van de E17 in Rekkem (Menen) over de Grote Weg (N366) en over de Geallieerdenlaan (N58), ter hoogte van de op- en afrit Moeskroen (nr. 1 op E17).