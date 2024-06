Een graag geziene leerkracht die graag de clown uithangt. In de klas, maar in bijberoep is hij ook Clown Stef en heeft hij veel speeltuigen die hij graag met zijn leerlingen deelt.

"Het is niet mijn laatste actieve dag", zegt meester Stefaan. "Er staan tamelijk veel dingen gepland in de grote vakantie nu ook. Maar het is een passie, ik doe het gewoon graag, dus ik ga er niet mee stoppen".

Collega-leerkracht Gwendoline Reekmans: "Stefaan heeft alles zelf geregeld en georganiseerd. Wij moesten gewoon aanwezig zijn en de kinderen mogen de hele dag spelen en doen wat ze leuk vinden. Een heel bijzondere ervaring! Ik denk dat de kinderen hem altijd zullen herinneren."