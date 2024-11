De opening van de nieuwe vestiging gaat gepaard met de opstart van een fase 3-studie voor een kandidaat griepvaccin. De studie onderzoekt of het nieuwe vaccin 65-plussers beter beschermt tegen de griep dan het vaccin dat nu al op de markt is. ​

"Oudere volwassenen hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden van griep, omdat hun immuunsysteem jaar na jaar verzwakt. Het kandidaatvaccin maakt gebruik van een hulpstof die de reactie op het vaccin versterkt", legt de professor uit. Zo zou het vaccin effectiever moeten zijn bij oudere volwassenen.

CEVAC zoekt in Brugge 40 volwassenen van minstens 65 jaar oud die in goede gezondheid verkeren en in de laatste zes maanden nog geen griepvaccin kregen. De helft van de deelnemers krijgt het studievaccin, de andere helft het vaccin dat op de markt is. Deelnemers weten niet welk vaccin ze krijgen. Meer info vind je hier.