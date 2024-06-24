15°C
Kortrijk

UNI­ZO West-Vlaan­de­ren kroont Dai­lip­har­ma tot Star­ter van het Jaar 2025

Dailipharma foto unizo

© UNIZO West-Vlaanderen

Dailipharma uit Kortrijk is uitgeroepen tot West-Vlaamse Starter van het Jaar 2025. De prijs van UNIZO West-Vlaanderen bekroont het jonge bedrijf om zijn innovatieve vloeibare supplementen en duidelijke focus op actieve 45-plussers.

De jury van UNIZO West-Vlaanderen verkoos Dailipharma tot winnaar van de jaarlijkse starterswedstrijd. Met die erkenning wil de ondernemersorganisatie startende bedrijven extra zichtbaarheid geven in een economisch uitdagende periode.

Vloeibare supplementen

Dailipharma overtuigde met een heldere positionering en een doordachte marktanalyse bij de opstart. Het bedrijf ontwikkelt vloeibare supplementen rond ‘active aging’, bedoeld om mensen op een eenvoudige manier te ondersteunen om gezond en actief te blijven. In plaats van verschillende pillen per dag, kiest het bedrijf voor één dagelijks flesje, afgestemd op de noden van actieve 45-plussers.

“Bewegen is voor ons de start van alles: fysiek én mentaal,” zegt oprichter Mathias. “Onze missie is helder: we willen mensen eenvoudig, eerlijk en effectief in beweging houden, zodat ze hun levenskwaliteit kunnen behouden en versterken.”

Alles-in-één

Het idee voor Dailipharma ontstond na een grondige analyse van de supplementenmarkt. Mathias en zijn co-founder Lander merkten dat veel mensen meerdere supplementen combineren zonder overzicht of gebruiksgemak. Samen met een voedingsingenieur werkten ze in het labo een alles-in-éénformule uit in vloeibare vorm.

In januari 2024 bracht het bedrijf zijn eerste producten op de markt. Zes maanden later volgden positieve klantenreacties en interesse vanuit apotheken. De supplementen worden ontwikkeld en geproduceerd in Kortrijk.

