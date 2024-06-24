Dailipharma overtuigde met een heldere positionering en een doordachte marktanalyse bij de opstart. Het bedrijf ontwikkelt vloeibare supplementen rond ‘active aging’, bedoeld om mensen op een eenvoudige manier te ondersteunen om gezond en actief te blijven. In plaats van verschillende pillen per dag, kiest het bedrijf voor één dagelijks flesje, afgestemd op de noden van actieve 45-plussers.

“Bewegen is voor ons de start van alles: fysiek én mentaal,” zegt oprichter Mathias. “Onze missie is helder: we willen mensen eenvoudig, eerlijk en effectief in beweging houden, zodat ze hun levenskwaliteit kunnen behouden en versterken.”