“Meer dan de toonbank en de verkoop”: deze West-Vlaamse bakkerij is Vlaamse ‘Winkelhier van het jaar’
Bakkerij Mathias en Jasmine uit Langemark-Poelkapelle is door Unizo uitgeroepen tot ‘Winkelhier van het jaar 2026’. De zaak werd uit 64 Vlaamse kandidaten gekozen om haar sterke lokale verankering, sociaal engagement en inzet voor verenigingen en goede doelen in de buurt.
De bakkerij levert niet alleen lekkere producten, maar is ook heel actief in het dorp. Zo schenkt ze brood aan heel wat lokale verenigingen en ze steunt ook twee vzw’s: het Berrefonds, dat gezinnen steunt die een kind hebben verloren. En ook de vzw Pelicano, die ervoor zorgt dat geen enkel kind met een lege brooddoos naar de plaatselijke school moet gaan.
Ze werken ook zo veel als mogelijk met lokale producten. Zo bakken ze een aantal specifieke broden met graan dat geteeld is in de gemeente zelf. Redenen genoeg voor Unizo om uit de 64 kandidaten uit heel Vlaanderen Mathias en Jasmine als winnaars te kiezen.
Bart Buysse, Unizo: “Ze leveren bijvoorbeeld brood aan de Chiro, aan lokale sportverenigingen, ze zetten zich in om lege brooddozen op school te vermijden. Ze tonen aan dat lokaal ondernemerschap een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben. Dat is ook de reden waarom de jury unaniem heeft gezegd dat dit een heel mooi dossier is en dat Mathias en Jasmine de ‘Winkelhier van 2026’ zijn.
Mathias Scheldeman en Jasmine Claeys: “We zijn ontzettend gelukkig en we zijn enorm verrast. We hadden dit niet verwacht. We hadden ons ingeschreven en dachten dat we daar niets meer van gingen horen. Maar plots kregen we een telefoontje en zeiden ze dat we gewonnen hadden. Dat was een heel leuk telefoontje.”
“Dat sociaal engagement vinden we eigenlijk een beetje evident. We zijn een bakkerij in een kleine gemeente en willen daar ook iets meer mee doen. Naast lekkere dingen bakken, kun je lokaal ook iets betekenen. Het is niet enkel de verkoop en de toonbank. Het sociaal contact is ook belangrijk en fijn. Mensen appreciëren dat ook.”