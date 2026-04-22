De bakkerij levert niet alleen lekkere producten, maar is ook heel actief in het dorp. Zo schenkt ze brood aan heel wat lokale verenigingen en ze steunt ook twee vzw’s: het Berrefonds, dat gezinnen steunt die een kind hebben verloren. En ook de vzw Pelicano, die ervoor zorgt dat geen enkel kind met een lege brooddoos naar de plaatselijke school moet gaan.

