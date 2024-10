Dat het lied net voor het weekend van de klant uitkomt, is geen toeval. Lokale handelaars staan voor heel wat uitdagingen. Een daarvan is concurreren met de grotere retailers, maar ook parkeermogelijkheden bepalen mee hun succes.

“Diversiteit in een winkelstraat is belangrijk: dat je niet alleen voor schoenen, maar ook voor kleding en een lekkere koffie naar de stad kan komen. Het advies in de winkel, de beleving, het genot… dat zijn zaken waar winkeliers zich massaal in kunnen onderscheiden en dat is wat ze moeten doen”, besluit Vincent Kint van UNIZO West-Vlaanderen.