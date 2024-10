De jury van de jaarlijkse verkiezing beoordeelde op onder andere innovatie, personeelsbeleid, financieel beleid, energie en milieu, personeelsbeleid en toekomstperspectief. "In deze wedstrijd zien we telkens familiebedrijven en kleine KMO's die niet vaak in the picture staan, maar voor een enorme economische en maatschappelijke meerwaarde zorgen,” zegt Vincent Kint van Unizo. “Hoog van de toren blazen zit niet in de West-Vlaamse aard, maar die erkenning verdienen ze wel.”



Hanssens Telecom biedt oplossingen voor communicatieplatformen. Klanten kunnen daardoor efficiënter werken. “Hanssens Telecom is een bedrijf dat continu bezig is met het in kaart brengen én verbeteren van processen,” zegt Kint.

“Ze hebben zich de laatste jaren moeten heruitvinden om verder te groeien. Mét succes. Ook als je vraagt naar hun toekomstperspectief geven ze een heldere uitleg waar ze naartoe willen en hoe ze dat willen bewerkstelligen.”