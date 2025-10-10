Aanmelden
Roeselare Langemark-Poelkapelle

Vin­tecc is West-Vlaam­se KMO van het Jaar

Vintecc, uit Roeselare, is verkozen tot West-Vlaamse KMO van het Jaar. Bomatboringen uit Langemark-Poelkapelle krijgt van UNIZO West-Vlaanderen de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar in de wacht sleept en “Een bekroning op hun werk”, zegt Herman Hillaert, directeur ad interim van UNIZO West-Vlaanderen.

Verschillende criteria waaronder innovatie, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie, toekomstperspectief werden door een jury beoordeeld. Vintecc is een softwarebedrijf uit Roeselare. “Nu mag Vintecc verder strijden op Vlaams niveau. Zij nemen het op tegen de winnaars uit de andere provincies op 3 december in Gent tijdens het Topseminar. Om te winnen moeten ze eerst een jury overtuigen met een pitch waarom zij de Vlaamse KMO van het Jaar moeten worden. In 2021 en 2022 mocht West-Vlaanderen de Vlaamse KMO van het Jaar alvast afleveren met respectievelijk Barias en Deprez. “We hopen uiteraard dat we die titel nog eens mogen meenemen naar onze provincie”, zegt Herman.

Bomatboringen is een jong, dynamisch bedrijf gespecialiseerd in betonboringen en -zaagwerken. Ze realiseren openingen in beton, muren, vloeren en plafonds.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Unizo

