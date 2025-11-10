Ondernemers uit Roeselare maken op de Dag van de Ondernemer een inspiratietoer langs bedrijven. Bij landbouwmachines Dewulf is de CEO van de Gimv als spreker uitgenodigd maar even later blijkt de opzet van de uitnodiging eigenlijk anders. Koen Dejonckheere krijgt de prijs van 'Durver en Doener'. “Ik had dat helemaal niet verwacht. Ik ben West-Vlaming in hart en nieren. Het is in dit DNA dat ik inderdaad getogen ben, waar ik ook mijn netwerk heb en dat doet verschrikkelijk veel plezier.”

18 jaar aan het roer

Al achttien jaar staat hij aan het roer van de Gimv. Mede dankzij hem zijn bedrijven als Televic en Citymesh, maar ook Barco en Kinepolis toonaangevend. Dat de ondernemerszin nooit zo hoog was als nu juicht hij alvast toe. Eén op acht Vlamingen is ondernemer in hoofdberoep. In onze provincie is dat zelfs nog iets meer. “Ik ben daar ten zeerste fier op. Het onderstreept hoe belangrijk West-Vlaams DNA is. Wij zijn allemaal durvers en doeners. Dat zit er diep in. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat het voornamelijk gaat om jonge mensen. Ik denk dat dat heel hoopgevend is en misschien ook een beetje wat Pipi Langkous altijd zei: ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Die mentaliteit dus van: ik durf en ik ga het doen.”