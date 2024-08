Aan de ingang van de festivalsite werden in totaal 2.700 feestvierders aan een drugscontrole onderworpen. De lokale en de federale politie zetten daarbij drie stille drugshonden in. 98 bezoekers werden aangewezen door de drugshonden en vervolgens grondig gefouilleerd. Uiteindelijk hadden 18 mensen effectief drugs op zak. Het ging vooral om drugs in pil- of poedervorm en in mindere mate om cannabis. Alle overtreders kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld en daarna allemaal van de festivalsite verwijderd. Een van hen deed toch nog een poging om opnieuw binnen te geraken, maar werd herkend.

De lokale politie blikt tevreden terug op het verloop van het festival. "Zowel bij de start, doorheen de drukke festivaldag, als bij de uittocht om middernacht, verliep deze grootschalige ordedienst voor meer dan 23.000 bezoekers heel vlot en zonder grote incidenten", aldus woordvoerder Thomas Detavernier. "Er was opnieuw een goede en efficiënte samenwerking tussen alle partners die instonden voor de voorbereiding en uitvoering van deze veiligheidsaanpak."